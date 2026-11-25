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Warto zwrócić uwagę na regulaminy dotyczące odpowiedzialnej gry. Użytkownicy mają dostęp do narzędzi pozwalających na nakładanie limitów na depozyty czy czas spędzany przed ekranem, co jest kluczowe dla zachowania zdrowych nawyków podczas obstawiania.

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